Već ima dve nekretnine, a sada merka i treću! Teodora Džehverović KUPILA DVA STANA, evo koliko je ISKEŠIRALA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/@teodoradzehverovic ||

Planira da i treću nekretninu ima na svoje ime.

Mlada pevačica Teodora Džehverović nedavno je pazarila luksuzan penthaus, a kako se spekuliše platila ga je basnoslovenih 400 hiljada evra.

Sada radi na njegovom opremanju, a za dizajn je angazovala profesionalce. Ona je odgovarala na pitanja svojih instagram pratilaca i tom prilikom otkrila kako napreduju radovi na opremanju.

Foto: Instagram.com/teodoradzehverovic

- Za sad je kupljena garnitura, krevet, fotelja i noćni stočići. Arhitekta je odradio svoj posao. Ja sam prezadovoljna - rekla je ona pratiocima.

Ona jeodgovarajući na pitanja otkrila da ima u planu i kupovinu nekretnine u Dubaiju.

- Kada pogledam "vision board" ostvareno je skoro sve sem novog automobila i kupovine stana u Dubai. Znate da ja nisam neko ko pati za materijalnim, pa me nije ni briga što se to nije ostvarilo. Sve dođe što je suđeno i kada treba. Uložila sam u nešto pametnije nego u automobil, a što se tiče Dubaia, neće ni to pobeći, polako - rekla je pevačica.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Teodora je vlasnica još jedne nekretnine u našoj prestonici. Reč je o stanu u Višnjičkoj banji, za koji je pevačica pre nekoliko godina iskeširala 250 hiljada evra. Stan ima oko 100 kvadrata, dve spavaće sobe, dva kupatila i prostranu terasu.

Autor: R.L.

