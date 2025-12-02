Već ima dve nekretnine, a sada merka i treću! Teodora Džehverović KUPILA DVA STANA, evo koliko je ISKEŠIRALA!

Planira da i treću nekretninu ima na svoje ime.
Mlada pevačica Teodora Džehverović nedavno je pazarila luksuzan penthaus, a kako se spekuliše platila ga je basnoslovenih 400 hiljada evra.
Sada radi na njegovom opremanju, a za dizajn je angazovala profesionalce. Ona je odgovarala na pitanja svojih instagram pratilaca i tom prilikom otkrila kako napreduju radovi na opremanju.
- Za sad je kupljena garnitura, krevet, fotelja i noćni stočići. Arhitekta je odradio svoj posao. Ja sam prezadovoljna - rekla je ona pratiocima.
Ona jeodgovarajući na pitanja otkrila da ima u planu i kupovinu nekretnine u Dubaiju.
- Kada pogledam "vision board" ostvareno je skoro sve sem novog automobila i kupovine stana u Dubai. Znate da ja nisam neko ko pati za materijalnim, pa me nije ni briga što se to nije ostvarilo. Sve dođe što je suđeno i kada treba. Uložila sam u nešto pametnije nego u automobil, a što se tiče Dubaia, neće ni to pobeći, polako - rekla je pevačica.
Podsetimo, Teodora je vlasnica još jedne nekretnine u našoj prestonici. Reč je o stanu u Višnjičkoj banji, za koji je pevačica pre nekoliko godina iskeširala 250 hiljada evra. Stan ima oko 100 kvadrata, dve spavaće sobe, dva kupatila i prostranu terasu.
Autor: R.L.