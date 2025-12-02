AKTUELNO

Slobina Jelena se OKITILA SUVIM ZLATOM! Ponela ogrlicu čuvenog brenda, vredi ČITAVO BOGATSTVO! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Blista na njenom vratu.

Supruga našeg pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, pohvalila se skupocenim poklonom koji je dobila.

Već ima dve nekretnine, a sada merka i treću! Teodora Džehverović KUPILA DVA STANA, evo koliko je ISKEŠIRALA!

Foto: Instagram.com

Naime, Jelena se okitila ogrlicom brenda "kartije" čija cena iznosi oko 40.000 evra. U pitanju je skuplji model kolekcije, a ova ogrlica u sebi ima dijamante.

Jelena je pokazala kako izgleda ova ogrlica i zahvalila se na poklonu, ali nije precizirala da li je poklon dobila od Slobe.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, pevač Sloba Radanović proveo je skoro 48 sati bio zarobljen na aerodromu u Švedskoj, a nakon drame on je uspeo da dođe kući. Sloba je bio deportovan za Sarajevo odakle je došao u Beograd.

Autor: R.L.

#Jelena Radanović

#Sloba Radanović

