Slobina Jelena se OKITILA SUVIM ZLATOM! Ponela ogrlicu čuvenog brenda, vredi ČITAVO BOGATSTVO! (FOTO)

Blista na njenom vratu.

Supruga našeg pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, pohvalila se skupocenim poklonom koji je dobila.

Naime, Jelena se okitila ogrlicom brenda "kartije" čija cena iznosi oko 40.000 evra. U pitanju je skuplji model kolekcije, a ova ogrlica u sebi ima dijamante.

Jelena je pokazala kako izgleda ova ogrlica i zahvalila se na poklonu, ali nije precizirala da li je poklon dobila od Slobe.

Podsetimo, pevač Sloba Radanović proveo je skoro 48 sati bio zarobljen na aerodromu u Švedskoj, a nakon drame on je uspeo da dođe kući. Sloba je bio deportovan za Sarajevo odakle je došao u Beograd.

Autor: R.L.