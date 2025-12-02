OVO JE BILA PRVA STARLETA JUGOSLAVIJE! Slavni muškarci su ludeli za njom, imala je vanvremensku lepotu i telo o kom su se pričale legende!

Kažu da je bila najčednija žena tog vremena.

Zorica Gajdaš je bila simbol izazovne žene u bivšoj Jugoslaviji, a proslavila se filmom "Lito vilovito" u kojem je plenila savršenom figurom i istaknutim oblinama. Poznata je i po filmovima "Burduš", ali i seriji "Božana".

Iako je u tom periodu bilo još atraktivnih glumica, Zorica je bila broj jedan po lepoti i popularnosti.

Godinama se prepričavalo da je uspela slavnog dirigenta Zubin Mehta da obori s nogu. Kada se na kraj koncerta u Dubrovniku poklonio publici, ugledao je nju kako sedi u elegantnoj haljini i, kako se pričalo, ostao je bez daha.

U poređenju sa današnjim starletama, koje vole da ističu grudi, zadnjicu, usne i ti delovi su uglavnom podvrnuti estetskim korekcijama, Zorica je bila prirodna lepotica. Pričalo se da niko nema tako uzak struk i savršeno telo kao ona.

Zorica je bila deo skandala. Iako ih nikada sama nije izazivala, često je bila u društvo poznatih i istaknutih muškaraca čije su žene uvek pravile problem. Ako je verovati starim boemima koji su prepričavali njenu lepotu i družili se sa Zoricom u noćnom životu Beograda, bila je najlepša ali i najčednija žena tog vremena.

Autor: R.L.