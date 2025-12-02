AKTUELNO

NAUČIO SI ME DA PONOVO ŽIVIM! Marija Šerifović posle gubitka oca, opet ima razlog za osmeh, a za to je zaslužan njen sin Mario! (FOTO)

On joj je promenio život.

Pevačica Marija Šerifović nedeavno je imala veliki gubitak, kada joj je premino otac Rajko, ali danas ima ponovo povoda za osmeh i slavlje.

Njen sin, Mario danas je napunio dve godina, a Marija mu se tim povodom obratila emotivnim rečima na Instagramu.

OVO JE BILA PRVA STARLETA JUGOSLAVIJE! Slavni muškarci su ludeli za njom, imala je vanvremensku lepotu i telo o kom su se pričale legende!

- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo. Srećan rođendan, Mario napisala je Marija uz fotografiju sa sinom.

