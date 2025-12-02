AKTUELNO

DEFINITIVNO KRAJ! Gastoz potvrdio raskid sa Anđelom, pa poručio: Neće mi biti žao...

Pukla tikva!

Ljubav Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza bila je jedna od najpraćenijih u prethodnoj sezoni "Elite", a i nakon završetka rijalitija oni su nastavili vezu, koja je trajala do pre nekoliko dana.

Kada su se otpratili sa društvenih mreža, fanovi su odmah posumnjali da nešto nije u redu, ali oni su izbegavali da se oglase po tom pitanju.

Ipak, Nenad je sinoć držao "lajv" na Instagramu, te je otkrio da su zaista raskinuli i to tako što je rekao da će mu mnogo nedostajati njen pas.

- Ovo je, ljudi, ljubav između čoveka i životinje. Čovek i životinja su, ja smatram, jedna ista stvar. Zbog nje mi neće biti žao, al' zbog ovog kretena hoće - pričao je Gastoz dok se sve vreme igrao sa Anđelinim psom.

