VEĆ JE PRODALA DVA STANA, A SAD PLANIRA DA OTUĐI I JAHTU: Suzana Jovanović rasprodaje imovinu nakon Sašine smrti!

Ne trebaju joj tolike nekretnine.
Saša Popović preminuo je 1. marta u Parizu posle teške borbe sa opakom bolešću, a iza njega je ostala velika imovina.
Sve to nasledila je njegova udovica Suzana Jovanović, koja planira veliki deo da rasproda, a već je nešto i prodala.
Suzana je već otuđila dva stana u Opatiji, a planira da proda i jahtu koja se tamo nalazi, kako tvrdi izvor blizak ovoj porodici.
Saša je u svom vlasništvu imao i veliki broj luksuznih i jedinstvenih automobila, bio je pravi kolekcionar, a Suzana je i njih stavila na prodaju.
