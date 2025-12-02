AKTUELNO

VEĆ JE PRODALA DVA STANA, A SAD PLANIRA DA OTUĐI I JAHTU: Suzana Jovanović rasprodaje imovinu nakon Sašine smrti!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs, E-Stock/ Časlav Vukojičić ||

Ne trebaju joj tolike nekretnine.

Saša Popović preminuo je 1. marta u Parizu posle teške borbe sa opakom bolešću, a iza njega je ostala velika imovina.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs

Sve to nasledila je njegova udovica Suzana Jovanović, koja planira veliki deo da rasproda, a već je nešto i prodala.

Suzana je već otuđila dva stana u Opatiji, a planira da proda i jahtu koja se tamo nalazi, kako tvrdi izvor blizak ovoj porodici.

Saša je u svom vlasništvu imao i veliki broj luksuznih i jedinstvenih automobila, bio je pravi kolekcionar, a Suzana je i njih stavila na prodaju.

Foto: TV Pink Printscreen/FullScreen Media

Autor: R.L.

#Aleksandar Saša Popović

#Suzana Jovanović

