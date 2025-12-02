STREPE DA IH POHAPSE KAO RUMUNSKE ŠANERKE! Karleuša BRUTALNA kao nikad do sad, osula DRVLJE I KAMENJE po pevačicama koje primaju bakšiš: Lepe im novčanice po telu!

Seče rečima kao žiletom.

Poslednjih dana našu estradu potresaju vesti o tome koji pevač je uhapšen, koji deportovan, a kome su nadležne vlasti zabranile nastupe. Po rečima naše pevačice Jelene Karleuše, ovo je nedopustivo ljudima koji se ozbiljno bave muzikom.

Ona je pred kamerama emisije "Premijera" žestoko oplela po kolegama koji dozvoljavaju da se tako degradiraju.

- Zvezda nikad neće pevati na svadbi da joj neko pruži keš u ruke. To je degradiranje jedne žene, jednog muškarca, profesionalca koji radi za svoj honorar, a ne za nekakvu čast. Ja nikad u životu nisam uzela keš u ruke od nekog iz publike jer to je za mene ponižavanje. Ponižavanje je i da odem negde a da mi neko nije obezbezdio radnu dozvolu, to je ponižavanje moje branše. Ja opet apelujem na pevače da budu zvezde, da drže do sebe, da ne idu sa sumnjivim tipovima da pevaju sa sumnjivim organizatorima, jer će se upravo dešavati ovo što se dešava - rekla je Jelena, pa nastavila:

- Ja želim da se šoubiznis i naša muzika digne na viši nivo. Ne ide da danas glumiš zvezdu, pevaš nekakav koncert u areni, a sutra u nekoj rupi u Gelzenkirhenu, neprijavljena, strepeći da li će ući policija i uhapsiti te kao rumunsku šanerku. Ili glumiš zvezdu, držiš preskonferencije, a onda odeš na svadbu i puštaš da ti neko lepi novčanice po telu ili pružiš ruku za 20 evra. To je fuj, ja takvoj estradi ne pripadam - istakla je Karleuša.

Autor: R.L.