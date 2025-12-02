NESVAKIDAŠNJE! Aci Pejoviću trudna devojka iz publike PRUŽILA PAPIR, kada ga je pevač pročitao SVI SU POČELI DA VRIŠTE! (FOTO)

AKTUELNO

NESVAKIDAŠNJE! Aci Pejoviću trudna devojka iz publike PRUŽILA PAPIR, kada ga je pevač pročitao SVI SU POČELI DA VRIŠTE!

Ovome se nije nadao.

Danas budući roditelji smišljaju razne načine za otkrivanje pola bebe koju čekaju, a jedan par bio je baš domišljat.

Naime, budući roditelji su došli na koncert Ace Pejovića, te mu je trudna devojka u jednom trenutku pružila papir i zamolila ga da pročita šta tamo piše, te da im na taj način otkrije pol bebe koju s nestrpljenjem iščekuju.

TEŠKO MU PAO OVAJ GUBITAK! Nakon što je Džidža izgubila bebu, oglasio se Bosanac, rekao samo JEDNU REČENICU!

- Da li je dečak ili devojčica, au, au... Onako je kako sam ti i rekao dok nisam pročitao, devojčica je. Ja imam tri, bićete najsrećniji ljudi na svetu - rekao je Pejović, te je usledio vrtisak i gromoglasan aplauz publike.

