TO JE VISOKOOBRAZOVANA ŽENA, IMA MUŽA I DETE! Otkriveni novi detalji o surogat majci koja je Mariji Šerifović rodila sina Maria!

Pevačica o njoj nije govorila.

Marija Šerifović danas ima poseban razlog za slavlje. Naime, njen sin Mario proslavlja drugi rođendan, a pevačica mu je tim povodom posvetila najnežnije reči.

- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo. Srećan rođendan, Mario - napisala je Marija uz fotografiju sa sinom.

Javnost je saznala da je Marija sina dobila uz pomoć surogat majke, ali o njoj nikada nije govorila javno, ali sada je detalje o toj ženi podelila kućna prijateljica porodice Šerifović, Nada Obrić.

- Kakve je ona uslove dala toj ženi, toj surogat majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mleko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena, ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dete, ima svog muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat majka - rekla je Nada.

Ona je takođe ispričala da pevačica o drugom detetu ne razmišlja, bar za sada.

- Ne, ne priča niko o tome ništa. Ne pričamo o tome. U te stvari se teško mešati. Sva ljubav ovog sveta je sad poklonjena Mariu. Ja podržavam sve načine da bi neko dobio dete, baš sam za to - istakla je Obrićeva.

Autor: R.L.