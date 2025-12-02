ČEKA DETE U PETOJ DECENIJI! Pevačica pokazala stomak do zuba, komentari se samo nižu! (FOTO)

U prvoj trudnoći je imala velikih problema.

Hrvatska pevačica Lana Jurčević ponovo je u blagoslovenom stanju i to drugi put. Ona je tokom prve trudnoće imala velikih problema, ali uprkos svemu odlučila je da ima još jedno dete.

Ona sada u 41. godini čeka drugo dete sa suprugom Filipom Kratofilom, a redovno sa svojim pratiocima na Instagramu deli intimne porodične trenutke, što je uradila i ovog puta.

Lana je pokazala trudnički stomak u dugoj beloj haljini, a komentari i komplimenti su samo pljuštali.

Autor: R.L.