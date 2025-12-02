AKTUELNO

Domaći

ČEKA DETE U PETOJ DECENIJI! Pevačica pokazala stomak do zuba, komentari se samo nižu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/lalana ||

U prvoj trudnoći je imala velikih problema.

Hrvatska pevačica Lana Jurčević ponovo je u blagoslovenom stanju i to drugi put. Ona je tokom prve trudnoće imala velikih problema, ali uprkos svemu odlučila je da ima još jedno dete.

pročitajte još

NESVAKIDAŠNJE! Aci Pejoviću trudna devojka iz publike PRUŽILA PAPIR, kada ga je pevač pročitao SVI SU POČELI DA VRIŠTE! (FOTO)

Foto: Instagram.com

Ona sada u 41. godini čeka drugo dete sa suprugom Filipom Kratofilom, a redovno sa svojim pratiocima na Instagramu deli intimne porodične trenutke, što je uradila i ovog puta.

Lana je pokazala trudnički stomak u dugoj beloj haljini, a komentari i komplimenti su samo pljuštali.

Autor: R.L.

#Lana Jurčević

POVEZANE VESTI

Domaći

IMALA JE TEŽAK POROĐAJ! Lepa pevačica čeka DRUGO DETE U PETOJ DECENIJI!

Domaći

ANA RAJKOVIĆ POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK! Žena fudbalera pokazala kako izgleda u četvrtom mesecu! (FOTO)

Domaći

Udala se za odbojkaša i rodila mu dva sina: Naša glumica pokazala savršenu liniju u petoj deceniji, komentari pljušte (FOTO)

Domaći

Naša pevačica blista u petoj deceniji: Posle razvoda izgleda nikada bolje, a sada pokazala lice i opušten stomačić (FOTO)

Domaći

Naša pevačica se TUKLA s majkom zbog nasledstva: Otac joj digao ruku na sebe, a ova JEZIVA priča nikog ne ostavlja RAVNODUŠNIM: Uzela je nož i isekla

Domaći

Raznežila sve: Voditeljka Marija Kilibarda pokazala svoj stomak, evo kako izgleda u osmom mesecu trudnoće! (FOTO)