ONA BI ZBOG MENE PEŠICE DOŠLA ZA NOVI SAD! Saša Matić otkrio koja pevačica je NAJVEĆI DRUG na estradi!

Poznaju se dugo.

Saša Matić poznat je kao čovek koji ima veliki krug prijatelja kako na estradi, tako i van nje, ali ipak, jedna koleginica mu je posebno draga srcu.

U pitanju je Edita Aradinović, a Saša je za emisiju "Ekskluzivno" istakao da je ona zaista veliki drug.

- Mi smo odrasli na Karaburmi, dosta godina se ponajemo, ona mene ozbiljno dobro oseća, poštuje i voli. Ona je jedan pravi prijatelj i drug, ništa joj nije teško, kao ni Milici Pavlović, ona bi za mene pešice došla za Novi Sad, ili gde god treba - rekao je Matić.

Edita je takođe za istu emisiju otkrila da se Saši dugo divila, a kada je dobila priliku da sa njim snimi pesmu bila je veoma uzbuđena.

- Mi smo iz istog kraja, kao klinka sam ga često sretala pre škole, posle škole, obožavala sam njegove pesme. I onda sam dobila priliku da ga posle par godina upoznam i da snimim duet sa njim, ja sam tad bila uzbuđena kao i svaki put kad radim sa nekim mnogo dragim - navela je Edita.

