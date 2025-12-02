Pink.rs saznaje: Dado Polumenta postaje otac po četvrti put! Njegova lepa supruga Ivona u drugom stanju (FOTO)

Kod popularnog pevača i njegove 11 godina mlađe žene cvetaju ruže, pa posle dve ćerkice svi se pitaju da li stiže i treća naslednica.

Jedan od najpopularnijih pevača Dado Polumenta još jednom će postati otac, saznaje naš portal!

Iako Dado i Ivona ovu vest skrivaju od javnosti, naš izvor otkriva da je popularan par bio presrećan kada je čuo da će se još jednom ostvariti u ulozi roditelja.

- Ivona i ovoga puta ima mučnine, kao što je imala i u prethodnim trudnoćama, pa nije isključeno da ponovo bude devojčica - rekao je izvor blizak porodici za naš portal.

Jedno je sigurno, šta god bude bilo, dečak ili treća devojčica, biće voljena i željena, jer stiže u porodicu punu ljubavi kod Dada i Ivone.

Dado pored dve ćerkice sa Ivonom ima i sina iz prethodnog braka!

Autor: R.L.