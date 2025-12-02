AKTUELNO

ZVANIČNO! Ana Ivanović predala zahtev za razvod od Švajnija

Nekadašnji par iz snova, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, na pragu su da okončaju brak. Kako prenosi "Bild", bivša teniserka podnela je zahtev za razvod!

Navodi se da je svetska zvezda zahtev podnela u novembru pri Opštinskom sudu u Minhenu, odeljenju za porodične sporove.

Foto: Instagram.com/anaivanovic

Devet godina nakon bajkovitog venčanja u Veneciji i trojice zajedničkih sinova, njihov odnos postaje prošlost.

U Palma de Majorki, gde Ana Ivanović živi sa svojim malim sinovima, navodno je podnela tužbu za izdržavanje dece. To je BILD saznao iz pravosudnih krugova.

