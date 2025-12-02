AKTUELNO

Na dan kada slavi sinu drugi rođendan: Marija Šerifović se odlučila na ovaj potez! Fanovi u neverici

Pink.rs, Foto: Miomir Milić

Šok potez!

Nakon oborenog rekorda sa čak osam rasprodatih solističkih koncerata na turneji „Dolazi ljubav“ u martu ove godine, najveća regionalna pop diva Marija Šerifović ponovo otvara vrata Plave dvorane Sava centra. Ovog puta svoju mnogobrojnu publiku planira da iznenadi 6. marta 2026. jedinstvenim muzičkim projektom Druga strana ploče.  Svi oni koji Marijine nastupe prate godinama dobro znaju da je Druga strana ploče mnogo više od koncerta. „Čekam vas da vam pevam sve što ste oduvek želeli“, kratko je najavila Marija muzički spektakl na kojem će izvoditi sve one numere koje su je oblikovale.

Potpuno neočekivanim videom koji je objavila danas, kada slavi drugi rođendan svog sina, Marija je zagolicala maštu, uz obećanje da nas u martu očekuje „nešto šareno, radosno, uzbudljivo...a možda će i poleti“. 

Marija Šerifović je prvi put je 2019. godine pokrenula projekat Druga strana ploče, na kojem je izvodila najveće hitove domaćih i stranih muzičkih zvezda. Samo te godine održala je sedam konacerata u okviru ove turneje, a nekoliko godina kasnije usledilo je niz nastupa potpuno rasprodatim dvoranama širom regiona. Njeni fanovi, ali i svi oni koji uživaju u vrhunskoj interpretaciji vanvremenskih hitova odlično znaju da ih čeka magično, ali i intimno veče u kojem Marija otvara svoju dušu muzikom koja je ispunjava i u kojoj uživa.

