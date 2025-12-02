AKTUELNO

U BRAKU NISAM NI BROJALA LJUBAVNIKE! Vedrana Rudan ponovo šokira izjavama, bez zadrške!

Poznata po britkom jeziku.

Književnica i kolumnistkinja Vedrana Rudan važi za nekog ko nema dlake na jeziku i ko otvoreno iznosi svoje stavove u svakom trenutku, pa je tako više puta u javnosti govorila o škakljivim temama, te je tako iznosila i detalje iz svog privatnog života.

Naime, ona je u jednoj emisiji izjavila da je imala pregršt ljubavnika, te da se za nju ne može reći da mrzi muškarce, naprotiv, da ih obožava.

- Imala sam devet ljubavnika pre prve bračne noći, a kad sam se udala onda je to krenulo, da ne brojim. I sad će meni neko da kažem mrzim muškarce. Pa više sam pod njima nego s njima - izjavila je Vedrana jednom prilikom.

