MOŽDA BUDE SVAŠTA! Sale Tropiko ostavio mogućnost da se sa bivšom suprugom Jovanom Pajić ponovo nađe NA OVOM MESTU! (VIDEO)

Biće zabavno!

Tropiko bend danas je održao press konferenciju povodom beogradskog koncerta koji je zakazan 29. decembra u MTS dvorani, na kojoj je predstavio novu pesmu i spot pod nazivom "Libero".

Na veliko oduševljenje mnogih, popularni pop sastav ponovo će prirediti spektakl u Beogradu, koji će ovog puta biti intimniji i emotivniji od pretkodnog u koji su imali Kombank areni.

U intervjuu za medije pevač Aleksandar Cvetković otkrio je detalje nove pesme i predstojećeg koncerta, a dotakao se bivše supruge Jovane Pajić, kolega, kako živi od autorskih prava i da li mu je to dovoljno za život.

- Nova pesma je posvećena svim ljudima koji se osećaju libero. Sve pesme doživljavam baš lično, one ti postanu mantra u životu, imam jednu pesmu sa težim tekstom, zato se i plašim da je izdam. Svaka pesma ti postane mantra, nisam sujeveran, samo kažem - rekao je on.

Sale se na pitanje da li će mu na koncertu gostovati bivša žena Jovana Pajić samo nasmejao, a onda odgovorio.

- Vrlo brzo ćete dobiti zvanične informacije, možda bude svašta, bilo bi sjajno kad bi me neko iznenadio nekim gostom - rekao je on.

Autor: Pink.rs