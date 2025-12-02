Ne volim da se ljubim sa ljudima! Lepa Brena priznala šta NE MOŽE DA PODNESE, pa otkrila: Kad mi vozač nije tu...

Obične i normalne stvari joj pružaju najveće zadovoljstvo.

Naša legendarna pevačica Lepa Brena kaže da se najbolje oseća kada skine scensku garderobu, obuje patike i krene u običan život, bez pompe.

- Kada siđem sa bine ja skinem garderobu Lepe Brene i vratim se normalnom životu. Ljudi me poštuju pa nije nemoguće da obuje patike, stavim naočare, vežem kosu i odem na pijacu. Ja volim taj običan život, meni to ne smeta. Smeta onom ko se oseća bitan i važan. Onda ne idi na pijacu nego sedi u svom zlatnom kavezu i kao Majkl Džekson udiši kiseonik - rekla je Brena.

Ipak, postoji jedna stvar koja je uvek izbaci iz takta, a to je kada je neko prekine dok ruča.

Ja odem da operem auto ako mi nije tu vozač, ne pravim dramu oko toga. Jedino ne volim kada jedem da me neko prekida da se rukujem i ne volim da se ljubim sa ljudima, ali bože moj neće mi kruna sa glave pasti. Zato volim da otputujem u zemlje gde me niko ne zna, pa sedim i gledam druge ljude - navela je pevačica.

Autor: R.L.