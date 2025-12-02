AKTUELNO

Domaći

IMAO SAM TROJKU! Darko Lazić šokirao izjavom o akcijanju u svojoj spavaćoj sobi, BILO JE TU SVEGA I SVAČEGA!

Izvor: Blic.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Spavao je sa preko 300 žena!

Pevač Darko Lazić poznat je kako po svom glasu i pesama, tako i po ljubavnim aferama koje su uvek bile interesantne javnosti.

Otkako se oženio Katarinom Lazić, Darko je smirio svoj nemirni duh, ali dok je bio momak, u njegovom intimnom životu bilo je svega i svačega. Lazić je priznao da je često imao i dve devojke za jedno veče.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Jedna bude pre nastupa, jedna posle. Nekad i dve posle. Nađemo se nekako - rekao je on.

Takođe, pevač je jednom prilikom izjavio i da je spavao sa preko 300 žena, a sada je otkrio i da je imao trojku.

- Imao sam trojku. Mislim da je to svaki muškarac prošao koji se bavi ovim poslom i koji je malo temperamentan - izjavio je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Darko Lazić

