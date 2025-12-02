NIKOLA ROKVIĆ HTEO DA SE ZAMONAŠI? Bojana Barović otkrila sve detalje: To je nemerljivo sa ovozemaljskim životom!

Imao je njenu podršku na svakom svom koraku.

Pevač Nikola Rokvić istinski je posvećen veri, ali i očuvanju pravih tradicionalnih i porodičnih vrednosti, a najveći i najbolji saputnik na tom putu mu je njegova supruga Bojana Barović.

Spekulisalo se i da je Nikola planirao da se zamonaši, a Bojana je sada otkrila istinu o svemu.

- Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno vuklo. I ja to potpuno mogu da razumem. To je bogatstvo koje duša može da oseti samo na takvom mestu. I kad dobijemo tu blagodat, taj blagoslov od molitve ili posta, to je nemerljivo s bilo kakvim ovozemaljskim životom, tako da ja mogu da razumem šta je njega vuklo - rekla je Bojana i dodala:

- On je stvarno u jednom trenutku duboko ušao u veru, okružio se ljudima koji su u tome. Ali kasnije shvatio da je najbolje što čovek može da uradi implementirati taj duhovni život u ovaj koji živimo, uspeo je da nađe neku sredinu da živi zdravim duhovnim životom, a da nije monaški, koji je teško živeti - navela je bivša manekenka u jednoj emisiji.

Autor: R.L.