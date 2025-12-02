OKRETALI SU GLAVU OD MENE! Boban Rajović brutalno o kolegama: Postaju FEJKARE!

Žestoko.

Boban Rajović već duže vreme je u medijskoj ilegali, a sada je otkrio da za to ima sjajan razlog - postao je deda.

- Otkad sam dobio unuče sam se promenio i živim život kakva bi mnogi poželeli, miran staložen, srećan život. Posvećen sam porodici, ali i karijeri. Sasvim drugačiji nego ranije, nisam toliko rastrojen, imam vremena da razmišljam o sebi, da uživam u svakom trenutku života - rekao je on.

Rajović se potom osvrnuo na estradu i kolege koje nisu uvek korektne.

- Danas na estradi nema poštovanja prema starijim kolegama, osetim i na svojoj koži. Svako ko veruje u sebe i ko je uporan, može da dođe do cilja, ali nije samo to penta, nego i način na koji dolaziš. Fejkara definitivno ima sve više i više i sve je turbulentnije. Ljudi ne grade temeljno karijere i postaju te fejkare - rekao je on, a potom otkrio da li ga je neko konkretno razočarao:

- Mene niko nije razočarao. Razočaranje je kada nekog voliš, a ne od kolega. Onaj koji me je pozvao na svoje privatno veselje, njega smatram prijateljem, a ovako im se samo javim. Okretali su glavu na početku, bio sam totalno neinteresantan dok nisam napravio to što sam napravio, posle su počeli da mi se javljaju, ali nisam doživeo da okreće neko glavu od mene - istakao je Boban.

