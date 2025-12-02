Prijateljica Verice Šerifović otkrila ko je surogat majka malog Maria! Šok detalji: Ima muža, Marija joj...

Pevačica Marija Šerifović na današnji dan, u decembru 2023. godine, dobila je se sina Maria, uz pomoć surogat majke.

Nasledniku je dala ime Mario, a zbog njega se dosta povukla iz javnog sveta, kako bi mu se u potpunosti posvetila i izvela ga na pravi put.

Šerifovićeva o ženi koja je iznela trudnoću, kao ni ocu, nije pričala u javnosti, ali je njena koleginica Nada Obrić otkrila da je ona jedna od retkih koja je od početka znala da će Marija dobiti dete, ali je to vešto skrivala od javnosti.

- Ja sam jedna od retkih koja je tu informaciju znala i radovala se zbog toga i bila sam uz Vericu i Mariju sve vreme. Tako da, ja sam za sve varijante da neko dobije dete, majka sam i znam šta to znači. Kada danas gledam Marijinu sreću i malog Maria, onda sam presrećna - rekla je Nada Obrić, pa priznala kakva je Marija kao majka.

- Marija je najbolja, genijalna je. Ono šta ona radi sa njim, kako se igra i kako mu peva, bude i smešno i gane čoveka, pa čak i suze u očima izazove. Vericu neću ni da komentarišem, ona živi jedan totalno drugi život. One su totalno posvećene detetu, da je to nestvarno... I Marijin i njen život je podređen detetu - priča pevačica.

Obrićeva je zatim otkrila da li Marija planira da dobije još jedno dete.

- Ne, ne priča niko o tome ništa. Ne pričamo o tome. U te stvari je teško mešati se. Sva ljubav ovog sveta je sad poklonjena Mariu. Ja podržavam sve načine da bi neko dobio dete, baš sam za to - rekla je pevačica, pa se dotakla surogat majke koja je malog Maria donela na svet.

- Kakve je ona uslove dala toj ženi, toj surogat majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mleko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena, ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dete, ima svog muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat majka - izjavila je Nada Obrić za Informer.

Autor: Nikola Žugić