Gruba je, ne voli da je neko ispituje: Komšije otkrile sve o Snežani Đurišić: Ovo je pravo lice pevačice

Pevačica Snežana Đurišić često se suočava sa predrasudama zbog svog temperamenta.

Dok mnogi Snežanu Đurišić smatraju ozbiljnom i strogom, njeni prijatelji i komšije imaju drugačije mišljenje, te su iskreno govorili kakva je ona mimo kamera.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Kako uvek drži do sebe, ne voli previše ispitivanja, te se trudi da privatni život drži za sebe.

- Snežana je uvek držala do sebe, nikada nije dozvoljavala da je neko smara pitanjima i konstatacijama kada je sretne na ulici. Jasno je davala do znanja da žuri, ume da bude otresita i gruba ali mislim da je pravična. Viđamo je kako ne, najviše sa Vanjom, nije ona jedna od onih nasmejanih i ljubaznih javnih ličnosti. Prilično je ozbiljna, ali se pristojno javi. Mislim da je to njen stav da joj ljudi ne bi prilazili - rekao je jedan od komšija za Svet.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

