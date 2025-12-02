Ćerkin dečko je dobar, a ja sam vaspitač: Goca Tržan progovorila o naslednici i poslu, a evo što je htela da ODUSTANE od karijere!

Pevačica Goca Tržan pojavila se večeras na promociji kolege Željka Vasića, te je za medije odmah po dolasku otkrila sve o ćerki i njenom novom dečku.

Pevačica tvrdi da nema problema u njihovom odnosu, a pomenula je i to kako se njena ćerka nosi sa naslovima koji se inače pojavljuju u medijima. Goca Tržan je isprva, prokomentarisala i kako ide snimanje emisija na televiziji, kojima je i te kako posvećena.

- Više sam nego zadovoljna time kako ide emisija, snimamo u brzom tempu, novogodišnja su snimanja tako da je sve u punom jeku. Pripremila sam divne goste, prijatelje moje uglavnom i one ljude koji su spontani i imaju šta da kažu.

- Naravno da postoje prijateljstva na estradi, svaki kolektiv je zmijarnik, škole i bolnice su takođe, ako si ti zmija, ako nisi nije. Ne znam da li me ljudi vole jer sam iz naroda žena, nisu me našli u kraljevskoj porodici, tako da jesam deo naroda i nikad se ne ograđujem od ljudi koji su me stvorili i načinili moju karijeru takvom kakva jeste - rekla je Goca, pa je dodala:

Mnogo puta sam poželela da ne radim ovaj posao. Nekad nije lako, ume da bude jako teško, razočaravuće, kao i svaki drugi posao, te uvek jovo nanovo nalazim razlog da u tom smislu nastavim napred. Meni je sve vetar u leđa, svaki novi dan uvek kada ustanem, ne samo porodica.

Goca: "Ćerka mi komentariše garderobu"

Pevačica je govorila i odnosu ćerke sa novim dečkom, te tvrdi da nema primedbi.

- Moja ćerka Lena inače, ne voli kad se piše o njoj. Ima mnogo naslova koji je nerviraju, a inače su joj profili na društvenim mrežama privatni. Htela je da bude na Instagramu, pa neka sad kusa čorbu koja joj se servira. Ne branim ništa njoj i njenog dečka. Nisam tu da podržavam, tu sam da budem roditelj pre svega i vaspitač. Naravno da joj je bitan moj komentar, ali i on je fin momak, tako da nema tu problema.

Autor: Nikola Žugić