IZVRŠAVALA SAM SOPSTVENO RANJAVANJE: Nataša Bekvalac otkrila detalje iz privatnog života: Najnesrećnija sam bila kad sam bila najvoljenija

Iskrena do koske

Pevačica Nataša Bekvalac govorila je o životu i karijeri i tom prilikom istakla da joj trenutno najviše prija mir, te je istakla da mnogo puta u životu radila stvari koje nije želela, već su joj samo bile nametnute od strane okoline.

- Meni je suštinski dosta svega. Pogotovo lažnog života i pogotovo toga što generalno većinski deo svog života, što prvo zbog roditelja pa zbog nekih obrazaca u kojima smo bili - počela je Nataša i dodala:

Stalno se ogledaš u očima drugih ljudi. I toliko toga sam uradila pogrešno za sebe želeći da udovoljim drugim ljudima ili sam procenila da bi im se takva više dopadala i bukvalno sam izvršavala sopstveno ranjavanje.

"Sada samo želim mir"

Ipak, sada navodi, da je ništa ne dotiče, već samo gleda svoje prioritete i teži ka miru i spokoju.

- A sada, kroz ceo put kroz koji me je život odveo, ja ne mogu. Ja stvarno ne mogu da razmišljam šta će ko reći . Jer kad malo bolje razmislim, najvoljenija sam bila kad sam bila najnesrećnija, a kad mi je bilo super, bila sam najviše osuđivana. Tako da sada samo želim da se bavim svojim poslom u miru, potpuno oslobođena, da odgajam svoju decu - ispričala je za FM radio.

Autor: Nikola Žugić