ŠOK! Haris Džinović napustio intervju zbog ovog pitanja, a Aco Pejović progovorio o devojci koja mu je dala papir da otkrije pol njene bebe

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Estrada se okupila u Beogradu, a povod je bila proslava 25 godina karijere pevača Željka Vasića. Među zvanicama bili su Željkovi prijatelji i kolege Haris Džinović i Aco Pejović.

Haris Džinović zbog jednog pitanja rešio je da prekine intervju.

- Ne mogu da se setim mojih 25 godina karijere. Sa Željkom se privatno družim, to je to - rekao je na početku Džinović.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Na pitanje da njegove kolege često kažu da je estrada zmijarnik, pevač je kratko promentarisao, a onda naprasno napustio intervju.

- Ne znam to, pitajte nekog drugog - rekao je on, pa otišao.

Aco Pejović večeras je podelio svoje utiske, nakon što mu je trudna devojka iz publike dala papir, ali i kovertu u kojoj je pisao pol njene bebe. Pevač je lepe vesti i rezultate pročitao naglas, pa je usledio gromoglasni aplauz.

- Ja sam bio potpuno iznenađen kad mi je devojka pokazala papir da u njenom stomaku raste novi fan. Onda mi je dala kovertu. Bila mi je čast naravno. Lep gest sa njihove strane. Bilo je emotivno - rekao je Aco Pejović večeras.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

