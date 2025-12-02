ZAREKAO SAM SE DA TO NIKAD NEĆU URADITI: Jašar Ahmedovski iskreno o smrti brata Ipčeta, progovorio o BOLNOJ ODLUCI

Poznati folk pevač Jašar Ahmedovski ima karijeru bogatu hitovima, od kojih jedan za njega ima veliko značenje.

Reč je o pesmi "Tamo gde si ti", koju je davne 1994. godine posvetio preminulom bratu Ipčetu. Izvođenje iste za njega predstavlja najveću bol.

- Tu pesmu su mi svi tražili na nastupima, ali sam se zarekao da je nikad neću pevati uživo, jer sam je posvetio samo bratu - rekao je pevač za "Grand", a onda otkrio da će je u sklopu svog novog projekta, posle toliko godina, po prvi put otpevati.

- Otpevaću je uživo i to samo sa harmonikom - otkrio je Jašar.

Kako je Jašar rekao, jedan dan promenio mu je život potpuno.

- Da je ostao živ, danas bi bio jedan od najvećih pevača na estradi, to svi znaju. On je pevao sa lakoćom visine, trilere. To retko ko može. Ja jedino njegove pesme pevam na svojim nastupima - istakao je pevač.

"Žaliću dok sam živ"

- Dugo nisam mogao da pevam njegove pesme, ali ja imam obavezu da ih pevam. Dugo nisam mogao ni da slušam njegove pesme. Njegova pogibija nas je sve poremetila. To ne bih poželeo ni najvećem neprijatelju. To je velika tragedija bila za nas. Ja sam se jedva iščupao. Ali žaliću dok sam živ - priznao je sa knedlom u grlu Jašar nedavno.

Autor: Nikola Žugić