AKTUELNO

Domaći

ZAREKAO SAM SE DA TO NIKAD NEĆU URADITI: Jašar Ahmedovski iskreno o smrti brata Ipčeta, progovorio o BOLNOJ ODLUCI

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poznati folk pevač Jašar Ahmedovski ima karijeru bogatu hitovima, od kojih jedan za njega ima veliko značenje.

Reč je o pesmi "Tamo gde si ti", koju je davne 1994. godine posvetio preminulom bratu Ipčetu. Izvođenje iste za njega predstavlja najveću bol.

- Tu pesmu su mi svi tražili na nastupima, ali sam se zarekao da je nikad neću pevati uživo, jer sam je posvetio samo bratu - rekao je pevač za "Grand", a onda otkrio da će je u sklopu svog novog projekta, posle toliko godina, po prvi put otpevati.

Foto: Instagram.com

- Otpevaću je uživo i to samo sa harmonikom - otkrio je Jašar.

Kako je Jašar rekao, jedan dan promenio mu je život potpuno.

- Da je ostao živ, danas bi bio jedan od najvećih pevača na estradi, to svi znaju. On je pevao sa lakoćom visine, trilere. To retko ko može. Ja jedino njegove pesme pevam na svojim nastupima - istakao je pevač.

"Žaliću dok sam živ"

- Dugo nisam mogao da pevam njegove pesme, ali ja imam obavezu da ih pevam. Dugo nisam mogao ni da slušam njegove pesme. Njegova pogibija nas je sve poremetila. To ne bih poželeo ni najvećem neprijatelju. To je velika tragedija bila za nas. Ja sam se jedva iščupao. Ali žaliću dok sam živ - priznao je sa knedlom u grlu Jašar nedavno.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Hitovi

#Jašar Ahmedovski

#Karijera

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovu bol će nositi čitavog života: Jašar Ahmedovski progovorio o potomstvu, ne krije tugu što se nije ostvario kao roditelj

Domaći

Mnogo puta smo pokušavali, razmišljali smo o USVAJANJU: Jašar Ahmedovski se 20 godina sa ženom BORIO ZA POTOMSTVO: Nisam odustao...

Domaći

'ODUVEK SAM ŽELEO TRI SINA, SPREMAN SAM NA DNK TEST I ODMAH ĆU GA PRIZNATI' Miloš Bojanić progovorio o NEVERSTVU o neverstvu i navodnom vanbračnom sin

Domaći

PEVAČI NE VOLE SVOJ POSAO, ALI VOLE LAKU LOVU: Ljuba Aličić oštro o kolegama: To dal znaju da pevaju to...

Domaći

Folker kupio vilu u Turskoj, u dvorištu mu bazen i palme: Naučio sam jezik, sve ih razumem (FOTO)

Domaći

DA LI STE SPREMNI DA SAZNATE ISTINU O BAJAGI? Decenijama znate za njega, a ovo su INFORMACIJE O NJEGOVOM POREKLU!