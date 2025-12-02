Imaćemo pojjačanje: Ena i Peja progovorili o zajedničkom životu! Zlatin sin Jovan otkrio sve o zdravstvenom problemu

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja svojom ljubavnom romansom obeležili su prethodnu sezonu “Elite“, a iako je njihov odnos bio veoma buran, oni su danas jedan od retkih parova koji je opstao nakon rijalitija.

Enu i Peju uhvatili smo kako uživaju na jednom događaju u prestonici, a sa njima je bio i Enin sin Matija, a ljubavni par bio je vidno raspoložen, dok su ih ljudi saletali sa svih strana kako bi se slikali sa njima, ali i na kratko porazgovarali.

U razgovoru pred kamerama, oni su se osvrnuli i na učešće u rijalitiju, ali su i otkrili kako izgleda njihov dan nakon izlaska iz Bele kuće.

- Mi stvarno uživamo u krugu u kom smo Ena, Matija i ja. Preko dana šetamo, idemo na određena mesta i snimamo klipove, a u subotu će biti još jača ekipa, nemoj ljudi da slute da je Ena trudna, to ne može baš u subotu vidite i sami. Sa nama će tada biti i moja majka, bratanica i idemo na jedan porodični ručak. Mi vreme tako i provodimo u krugu porodice i prijatelja i u poslednje vreme nisam baš aktivan što se tiče javnog života, ali draže mi je da se pojavim u ovom pojačanju – rekao je Peja za “Blic“, a onda se Ena osvrnula na komentare koje dobijaju uživo.

- Ljudi nam svuda prilaze i stvarno je sve prelepo, a kada se sa ovim svim susrećemo uživo ko zna šta je tek ono što ne vidimo.

Iako se uživo susreću sa nikada lepšim komentarima, Ena često uđe u sukob sa onima koji ih loše komentarišu na mrežama.

- Naši fanovi nisu tupavi fanatici koji su podrška nekim drugim kreaturama. Imamo puno zajedničke podrške i njima je zajedničko da navijaju za ljubav. Mi smo pokazali i loše i dobre strane, ali smo bili uvek iskreni. Svi ti ljudi su navijali za ljubav, a naša je bila kao tinejdžerska ljubav, a svi ostali su bili drugačiji. Volim da se svađam sa hejterima koji mi napišu da zauzeta devojka ne sme da izađe u grad i onda ja poludim i snimim video i napišem izlazimo i večeras. Nemam vremena da se svađam, ali to tako izgleda. Peja ne zamera izlaske, ali mi je jednom i napisao da si se nacrtala ispred, taksi ti je tu tako da sam postala savremena pepeljuga koja sme do dva ujutru da ostane - kroz osmeh kaže ona, a onda se Peja nadovezao.

- Ne zameram joj kad ode negde, ali puštam do određenog vremena, nema šta posle toga da se traži u gradu.

ENIN SIN PRVI PUT PRED KAMERAMA

Iako često na društvenim mrežama dele fotografije sa Matijom, on često voli da izbegne kako fotografisanja, tako i snimanja, a sada je prvi put zajedno sa majkom, ali i Pejom stao pred naše kamere.

- Samo pominjemo pojačanje, a doći će i pojačana ekipa, ali trenutno smo u ovom timu. Ovo je naš trio fantastiko. Iskrena da budem izletim se tako dosta puta, dobila sam nedavno neki poklon i kao pričamo nešto i ja kažem to je poklon posle porođaja, a ja sam išla na operaciju. Stalno nešto pogrešno čujem i mnogi imaju pravo da naslućuju. Mi ćemo birati horoskop, imam dve vodolije i treba mi nešto drugačije – sa osmehom priča Ena i dodaje:

- Mi živimo zajedno već tri i po meseca i lepo nam je. Titram im baš, mislim da su obojica razmaženi. Malo sam stroža prema Matiji i on je u pubertetu, ali su slični. Stvarno nekad zvučim kao luda žena, jer su njih dvojica flegme i jedino je meni teško, a oni teraju po svome. Imamo jedino problem sa spavanjem, jer u dva ili tri ujutru bude Matija budan, a Peja na to kaže “sa mnom je“, nije bitno što je sa njim, nego što ne može tada dete da bude budno, ako ide sutra u školu – kaže Ena, dok Peja sa osmehom odgovara.

- Mi se slažemo kao tim, ona ga odmah nakon toga pošalje na spavanje, ali mi se stvarno sve dogovaramo, muškarci smo i često napravimo neki haos, ali trudimo se.

Jovan je Matiju uporedio sa sobom i što se tiče snimanja i istakao da su dosta slični.

- On ne voli da snima, jer mi smo vodolije i više smo bazirani sa strane. Isto sam tako i ja u njegovim godinama, mama je dovodila novinare, a ja sam tako crtao, stavljao brkove i kuvao, a posle me je bilo sramota. Pričao sam da ću da budem ekonomista, ma svašta je bilo – kroz osmeh priča on, a onda je Ena istakla da je skoro gledala njegov intervju kada je bio dete.

- Nedavno su nam fanovi napravili klip gde mi Lepi Mića govori da mi treba neki bankar, a ne Peja, a on je davao neki intervju kada je imao osam godina i rekao da hoće da bude na primer bankar. Tako da, neka bude da je Mića upravu.

Autor: Nikola Žugić