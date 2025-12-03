AKTUELNO

Domaći

KAD NAS NAPUSTE I ODU... Enis Bešlagić objavio sliku sa majkom: Slika je sve dirnula, a evo koliko su vezani

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Glumac Enis Bešlagić objavio je fotografiju sa majkom, a pored koje je okačio i emotivnu poruku, koja je mnoge dirnula.

On je objasnio da ljude ne treba da mrzi da zovu svoje roditelje, koliko god da su zauzeti.

- Kad je majka u pitanju tu kalkulacija nema. Ona ja stub svake porodice i ona je ta pod čijim nogama je i obećani dženet ili raj. Uvijek za sve bezinteresno, dobronamerno, bez kalkulacija i kakav god ti bio ona je poslednje skrovište u kom uvek možeš da pronađeš spokoj i mir duše svoje.

Foto: TV Pink Printscreen

Te ruke i taj pogled koji nam poklanjaju, njihova borba svakim dahom, da nama bude bolje je neprocenjiva. Zato čuvajte roditelje ljubavlju i budite im zahvalni, a tu zahvalnost pokazujte svojim delima prema njima. Nazovite ih i recite im da ih volite, trebaju li šta, idite do njih i zagrlite ih čvrsto… Udahnite njihov miris Ljubavi.

Kasno će biti svo ono cveće odneseno na njihove spomenike kad nas napuste sa ovoga sveta. Iskoristite svaki trenutak u ovom vremenu i tu pronađite svoju oazu radosti celog bića. Hvala ti majko što si tu još i što si sve ono lijepo što u meni budiš a nisam spretan to pretočiti u riječi. Da si mi živa još dugo , dugo u zdravlju, sreći i ljubavi.

Ovom porukom želim potaknuti sve one koji nisu dugo čuli svoje roditelje, da ih bar nazovu kažu im da ih vole i spuste slušalicu… Za početak - stajalo je u objavi glumca.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Enis Bešlagić

#Majka

#glumac

#majka Enisa Bešlagića

#objava

POVEZANE VESTI

Domaći

Šok transformacija Vuka Kostića! Kada biste ga ovakvog videli na ulici, NE BISTE ga prepoznali (FOTO)

Domaći

Moj otac je izvršio samoubistvo: Od te tragedije pevač se nije oporavio, a zbog jedne slike, svi su zanemeli (FOTO)

Domaći

ESTRADA ČESTITA ROĐENJE ĆERKE ALEKSANDRI PRIJOVIĆ! Pljušte emotivne poruke Prijinih kolega, a oglasila se i Filipova majka (FOTO)

Domaći

Slika sa naslednikom topi srca: Biković objavio prazničnu fotografiju sa sinom, a komentari samo pljušte: Pravi dasa kako je porstao (FOTO)

Domaći

Ovo je majka Danica Crnogorčević: Pevačica objavila sliku sa njom, a evo gde su uživale (FOTO)

Ostali sportovi

OVO JE SVE ZANIMALO! Oglasio se doktor i otkrio detalje Đokovićeve povrede: Prokomentarisao je fotografiju koju je Novak objavio