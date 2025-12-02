AKTUELNO

Domaći

Dokazala sam da me ljudi vole zbog muzike, a ne zbog izgleda: Tea Tairović progovorila o novom albumu, planovima, a evo ko joj je čestitao na Aski 2

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Muzička zvezda Tea Tairović danas je objavila novi studijski album "Aska 2", koji je nastavak prvog koji nosi naziv "Aska", a sada je u Amidžiju progovorila o detaljima.

Tea Tairović, muzička zvezda, gostujući u Amidžiju progovorila je o novom albumu "Aska 2", ističući da su joj uvek nešto zamerali i hvalili je, ali je sigurna da publika koja dolazi na njene nastupe i koncerte, koji su uvek krcati, oni ne zameraju ništa.

- Meni uvek zameraju i hvale me, bitno je da moja publika koja dolazi na nastupe, oni ne zameraju praktično ništa - rekla je Tea.

- Je l' ti je čestitao ko od kolega - pitao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste, Barbara i Sanja, one su moje, Rada Manojlović, Milica Todorović, Aleksandra Prijović, to je ono prvi...Možda i jesu ostali, ali da nisam videla, ovo su oni koji imaju moj broj telefona - rekla je Tea, a onda je progovorila o detaljima albuma "Aska 2":

- Ja sam većinski autor, jako sam srećna što smo ovo napokon završili. Zadovoljna sam što smo to napokon predstavili publici, nisam uzela telefon da ispratim, ali mislim da će im se svideti. Nemam baš za svaku pesmu koreografiju i tu gde deluje da imam, nemam, dešavalo se da na licu mesta odlučimo i smislimo.

Kako je istakla, ima dve najdraže numere na svom novom albumu, a u pitanju su "Kazni ga nek pati" i "Oprostite sudija".

Foto: TV Pink Printscreen

- Najdraža pesma, imam dve, a to su "Kazni ga nek pati" i "Oprostite sudija", malo je kontroverzna. Možda sam mu emotivno presudila, ali "Oprostite sudija" je žanrovski eksperimentalna, imate malo rok Teu - rekla je ona, te je istakla da u ovom momentu, ljudi je vole zbog muzike, a ne zbog fizičkog izgleda:

- Ja sam već čula te priče da ne smem da pokažem muža, dečka, ali ja sam samoj sebi dokazala da me ljudi vole zbog muzike, a ne zbog izgleda, ovakvog ili onakvog - rekla je muzička zvezda, a onda je otkrila kakvi su joj planovi sada:

- Koncert u Atini, koncert u Istanbulu i koncert u Bukureštu, to mi je cilj, manifestovaću evo. Dugo se već zalećemo, dobijamo ponude za koje nismo smatrali da su dovoljno dobre, ali evo, sada ću to manifestovati - otkrila je pevačica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

