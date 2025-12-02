Umirala sam i pisala tu pesmu: Tea Tairović otkrila da je ljubavnu priču sa suprugom Ivanom otepavala u OVOJ numeri: Posvađali smo se, dva sata sam...

Naša muzička zvezda Tea Tairović, početkom ove godine stala je na ludi kamen, te je tako Ivanu Vardaju izgovorila sudbonosno "DA", a sada je u Amidžiju otkrila nešto što je malo ko znao kada su njih dvoje u pitanju!

Kako je istakla Tea Tairović, ona je prvi dan Ivanu rekla da će biti njen muž, na šta se on, kako je otkrila, nasmejao.

- Ja sam mom mužu prvi dan rekla da će mi biti muž. Da, evo, pitaj ga - rekla je Tea.

- Jeste, evo klima glavom - rekao je Ognjen.

- On se meni smejao prvo, mislio je da je šala, ali sam ja bila ozbiljna. To je bila jedna španska serija i dan-danas je španska serija. Ima jedna pesma koju sam napisala na osnovu naše priče...To je pesma "Ime mi je ljubav", to je kada smo se posvađali, mislila sam da se nikada nećemo pomiriti, dva sata smo se posvađali, ja sam umirala i pisala pesmu. Dva sata, toliko mu je trebalo da se javi - rekla je Tea.

Autor: Nikola Žugić