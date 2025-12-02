AKTUELNO

Domaći

Rekao mi je ono što mi se nije svidelo... Tea Tairović imala susret sa vidovnjakom! Pevačica otkrila šta joj je rekao, ovo joj se nije dopalo!

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je Lepa Brena, naša pevačica, jednom prilikom ispričala da joj je jedan vidovnjak predvideo ovakvu karijeru kakvu ima, Tea Tairović, naša muzička zvezda, gostujući u Amidžiju ispričala je da je imala slično iskustvo!

Kada je reč o astrologiji, Tea Tairović je iznela svoju teoriju, a potom je otkrila šta joj je jednom prilikom rekao jedan vidovnjak.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako mesec upravlja vodom, ako smo mi 85% voda, zašto to ne bi imalo veze?! Kada je pun mesec, nema spavanja, ne znam kako je tebi, ali kada je pun mesec, ja nisam svoja - rekla je Tea.

- Bio je jedan čovek koji je prorekao Breni kako će i šta će biti. Je l' se tebi desilo nešto slično - rekao je Ognjen.

- Pa jeste. Rečeno je nešto što se meni nije svidelo, a to je da ću za određeni niz godina biti iza kamera. To mi je rečeno pre četiri ili pet godina, a nisam ukapirala u kom smislu, a sada bi mi bilo jasnije da je to pisanje i produciranje. Rekao mi je da mnogo moram da radim za sve što želim da postignem - rekla je pevačica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Tea Tairović

#muzička zvezda

#pevačica

#predviđanja

#vidovnjak

