Rekao mi je ono što mi se nije svidelo... Tea Tairović imala susret sa vidovnjakom! Pevačica otkrila šta joj je rekao, ovo joj se nije dopalo!

Kako je Lepa Brena, naša pevačica, jednom prilikom ispričala da joj je jedan vidovnjak predvideo ovakvu karijeru kakvu ima, Tea Tairović, naša muzička zvezda, gostujući u Amidžiju ispričala je da je imala slično iskustvo!
Kada je reč o astrologiji, Tea Tairović je iznela svoju teoriju, a potom je otkrila šta joj je jednom prilikom rekao jedan vidovnjak.
- Ako mesec upravlja vodom, ako smo mi 85% voda, zašto to ne bi imalo veze?! Kada je pun mesec, nema spavanja, ne znam kako je tebi, ali kada je pun mesec, ja nisam svoja - rekla je Tea.
- Bio je jedan čovek koji je prorekao Breni kako će i šta će biti. Je l' se tebi desilo nešto slično - rekao je Ognjen.
- Pa jeste. Rečeno je nešto što se meni nije svidelo, a to je da ću za određeni niz godina biti iza kamera. To mi je rečeno pre četiri ili pet godina, a nisam ukapirala u kom smislu, a sada bi mi bilo jasnije da je to pisanje i produciranje. Rekao mi je da mnogo moram da radim za sve što želim da postignem - rekla je pevačica.
Autor: Nikola Žugić