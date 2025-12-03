Bilo bi mi ispod časti da se s nekim svađam, brojke dovoljno govore: Tea Tairović odgovorila na brojne opaske kolega i ljudi

Kada je reč o mnogim opaskama koje neke njene kolege, ali i korisnici društvenih mreža, imaju na njen račun, pevačica Tea Tairović odgovorila je u Amidžiju.

Kako je istakla Tea Tairović, rezultati koje je do sada postigla dovoljno govore o njenom radu,

- Mnogi govore da nisi napredovala, mnogi te pljuju, je l' te to pogađa - pitao je Ognjen.

- Dobro, živ sam čovek, naravno da bih volela da svi pričaju da sam najbolja, ali dobro, Bože moj...Bilo bi mi ispod časti da se s nekim svađam i ubeđujem, zašto bih ikoga ubeđivala da li i koliko vredim, ali rezultati i brojke govore, ne volim ih, ali govore, sori, žao mi je što to nekome smeta - rekla je Tea Tairović.

Autor: Nikola Žugić