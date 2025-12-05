AKTUELNO

Istina je, od čega da živim?! Luna Đogani otkrila da naplaćuje objave na Instagramu, pa priznala: Ta žena je bezobrazna, napravila je od mene neku bahatu...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pobednica "Zadruge 2" i naša voditeljka, Luna Đogani, progovorila je o aferi o kojoj su brujali domaći mediji i društvene mreže!

Luna Đogani, bivša zadrugarka i pobednica "Zadruge 2", otkrila je da je istina da svoje postove na instagramu naplaćuje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je istina da naplaćuješ 500 evra za jednu objavu - glasilo je pitanje.

- Da, jest,e bila je pametnica koja je objavila nešto. Istina je, cena je različita, ja imam pola miliona pratilaca, influenser sam, ja to radim godinama i veoma uspešno. Ne vidim šta je problem?! Ko želi da ga ja reklamiram i promovišem to, od čega ja da živim?! Želela je da joj učinim, što nije problem, ja sam neko ko podržava početnike i to, ali je njen bezobrazluk je bio problem i to što je okačila prepisku i napravila je od mene neku bahatu - rekla je Luna.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

