AKTUELNO

Domaći

Za njen uspeh je zaslužna... Sale Tropiko progovorio o odnosu Jovane i Marije Šerifović

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock ||

Sale Tropiko, frontmen muzičkog benda "Tropiko bend", priznao je u Amidžiju da li misli da je za uspeh njegove bivše supruge Jovane Pajić, odgovoran njen odnos sa Marijom Šerifović!

O odnosu Jovane Pajić i Marije Šerifović, našim pevačicama, bruje i dan-danas domaći mediji. Sada je Sale Tropiko, frontmen "Tropiko benda", progovorio o njihovom odnosu, ali i o tome da li misli da je za uspeh njegove bivše supruge zaslužan njen odnos sa Marijom.

Foto: Instagram.com

- Da li smatraš da je za uspeh tvoje bivše supruge zaslužan njen odnos sa Marijom Šerifović - glasilo je pitanje.

- Mislim da je za njen uspeh zaslužna samo ona i srećan sam i ponosan sam na nju za ono što ona nosi, njeno ime i sve ostalo. Ne smeta mi ništa sve dokle god smo mi srećni, meni je drago da je Jovana pronašla svoj put i pravac, što se pokazuje sada - rekao je Sale Tropiko.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Estrada

#Jovana Pajić

#Marija Šerifović

#Sale Tropiko

#kolege

#pevač

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Šok otkriće! Sale Tropiko još uvek u braku sa Jovanom Pajić, priznao da su proslavili 14 godina braka

Domaći

SALE TROPIKO KONAČNO PROGOVORIO O ODNOSU JOVANE I MARIJE ŠERIFOVIĆ: Ljudi se u nekom periodu... Evo i kakvo mišljenje ima o bivšoj ženi nakon svega (F

Domaći

OVO JE NOVA DEVOJKA SALETA TROPIKA! Pogledajte u kakvom izdanju su uhvaćeni pevač i njegova lepša polovina!

Domaći

Ako sam prekoračio čašicu, ako me pukne...: Sale Tropiko otkrio kakav je kad popije, a evo šta kaže o ćerkama

Domaći

Sale Tropiko progovorio o dolasku u Beograd: Evo da li su ga roditelji podržali u njegovoj ideji (VIDEO)

Domaći

DAJEM JOJ NOVAC: Sale Tropiko otkrio da bivšu ženu finansijski pomaže! Evo šta nakon svega misli o njoj