Za njen uspeh je zaslužna... Sale Tropiko progovorio o odnosu Jovane i Marije Šerifović

Sale Tropiko, frontmen muzičkog benda "Tropiko bend", priznao je u Amidžiju da li misli da je za uspeh njegove bivše supruge Jovane Pajić, odgovoran njen odnos sa Marijom Šerifović!

O odnosu Jovane Pajić i Marije Šerifović, našim pevačicama, bruje i dan-danas domaći mediji. Sada je Sale Tropiko, frontmen "Tropiko benda", progovorio o njihovom odnosu, ali i o tome da li misli da je za uspeh njegove bivše supruge zaslužan njen odnos sa Marijom.

- Da li smatraš da je za uspeh tvoje bivše supruge zaslužan njen odnos sa Marijom Šerifović - glasilo je pitanje.

- Mislim da je za njen uspeh zaslužna samo ona i srećan sam i ponosan sam na nju za ono što ona nosi, njeno ime i sve ostalo. Ne smeta mi ništa sve dokle god smo mi srećni, meni je drago da je Jovana pronašla svoj put i pravac, što se pokazuje sada - rekao je Sale Tropiko.

Autor: Nikola Žugić