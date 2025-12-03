Šok otkriće! Sale Tropiko još uvek u braku sa Jovanom Pajić, priznao da su proslavili 14 godina braka

Sale Tropiko, frontmen "Tropiko benda", otkrio je u Amidžiju da se još uvek nije razveo od koleginice, pevačice Jovane Pajić, što je mnoge šokiralo!

Jovana Pajić i Sale Tropiko, kolege i pevači, nisu dugo zajedno, te tako on ima novu partnerku kako prenose mediji, a sada je gostujući u Amidžiju otkrio da se još uvek nije papirološki razveo od Jovane.

- Je l' si se razveo - pitao je Ognjen.

- Ne još uvek, verovao ili ne. Evo pre neki dan smo slavili 14 godina. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali smo i dalje u braku. Nama brak kao imenica čuči u braku. Javimo se jedno drugom i sve je sjajno - rekao je Sale Tropiko.

Autor: Nikola Žugić