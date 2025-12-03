AKTUELNO

Domaći

Šok otkriće! Sale Tropiko još uvek u braku sa Jovanom Pajić, priznao da su proslavili 14 godina braka

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sale Tropiko, frontmen "Tropiko benda", otkrio je u Amidžiju da se još uvek nije razveo od koleginice, pevačice Jovane Pajić, što je mnoge šokiralo!

Jovana Pajić i Sale Tropiko, kolege i pevači, nisu dugo zajedno, te tako on ima novu partnerku kako prenose mediji, a sada je gostujući u Amidžiju otkrio da se još uvek nije papirološki razveo od Jovane.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si se razveo - pitao je Ognjen.

- Ne još uvek, verovao ili ne. Evo pre neki dan smo slavili 14 godina. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali smo i dalje u braku. Nama brak kao imenica čuči u braku. Javimo se jedno drugom i sve je sjajno - rekao je Sale Tropiko.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Brak

#Jovana Pajić

#Sale Tropiko

#pevač

#pevačica

#razvod braka

POVEZANE VESTI

Domaći

SALE TROPIKO NAŠAO DEVOJKU POSLE RAZVODA! Njen izgled iznenadio sve, a evo da li liči na Jovanu Pajić!

Domaći

Borimo se: Danas uživa sa novom devojkom, a evo u kakvom je odnosu Sale Tropiko sa Jovanom Pajić

Domaći

DAJEM JOJ NOVAC: Sale Tropiko otkrio da bivšu ženu finansijski pomaže! Evo šta nakon svega misli o njoj

Domaći

Sale Tropiko progovorio o dolasku u Beograd: Evo da li su ga roditelji podržali u njegovoj ideji (VIDEO)

Domaći

Ako sam prekoračio čašicu, ako me pukne...: Sale Tropiko otkrio kakav je kad popije, a evo šta kaže o ćerkama

Domaći

OVO JE NOVA DEVOJKA SALETA TROPIKA! Pogledajte u kakvom izdanju su uhvaćeni pevač i njegova lepša polovina!