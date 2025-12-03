AKTUELNO

Domaći

Iskrena do koske! Tea Tairović otkrila šta bi obrisala iz svoje prošlosti, spomenula i Teodoru Džehverović

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naša pevačica Tea Tairović otkrila je gostujući u Amidžiju koju stvar bi iz prošlosti najradije obrisala.

Tea Tairović, gostujući u emisiji "Amidži šou", progovorila je o prošlosti, te je tako otkrila šta bi obrisala kada bi mogla.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jednu stvar iz prošlosti da moraš da izbrišeš, a koja ti se desila da svi znamo, koja bi to bila - glasilo je pitanje.

- Da svi znate?! Šta ima da se jede - rekla je Tea i nasmejala se, a kako nije mogla da pojede zalogaj, ona je priznala:

- Neki stajling sigurno. Ima jedan stajling, čini mi se sa dragom koleginicom Teodorom Džehverović, prvi put smo bili u medijima.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Estrada

#Prošlost

#Tea Tairović

#Teodora Džehverović

#koleginica

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Rekao mi je ono što mi se nije svidelo... Tea Tairović imala susret sa vidovnjakom! Pevačica otkrila šta joj je rekao, ovo joj se nije dopalo!

Domaći

Poslala sam Ceci demoe, sada...Tea Tairović otkrila da je uradila pesmu za Ražnatovićku, pa prvi put progovorila o prekidu saradnje sa kumom koji joj

Domaći

Bilo bi mi ispod časti da se s nekim svađam, brojke dovoljno govore: Tea Tairović odgovorila na brojne opaske kolega i ljudi

Domaći

Umirala sam i pisala tu pesmu: Tea Tairović otkrila da je ljubavnu priču sa suprugom Ivanom otepavala u OVOJ numeri: Posvađali smo se, dva sata sam...

Domaći

Umetnost pobeđuje krvožedne vukove i smrt: Oglasila se Tea Tairović, brutalnom porukom najavila spektakl (FOTO)

Domaći

ZAISTA JEDAN POSEBAN OSEĆAJ: Tea Tairović progovorila o venčanju, suprugu Ivanu, ne krije ponos na SPEKTAKL u Zagrebu gde je OSTAVILA SVE BEZ DAHA!