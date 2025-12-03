Iskrena do koske! Tea Tairović otkrila šta bi obrisala iz svoje prošlosti, spomenula i Teodoru Džehverović

Naša pevačica Tea Tairović otkrila je gostujući u Amidžiju koju stvar bi iz prošlosti najradije obrisala.

Tea Tairović, gostujući u emisiji "Amidži šou", progovorila je o prošlosti, te je tako otkrila šta bi obrisala kada bi mogla.

- Jednu stvar iz prošlosti da moraš da izbrišeš, a koja ti se desila da svi znamo, koja bi to bila - glasilo je pitanje.

- Da svi znate?! Šta ima da se jede - rekla je Tea i nasmejala se, a kako nije mogla da pojede zalogaj, ona je priznala:

- Neki stajling sigurno. Ima jedan stajling, čini mi se sa dragom koleginicom Teodorom Džehverović, prvi put smo bili u medijima.

Autor: Nikola Žugić