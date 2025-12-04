SA STARLETOM DOBIO SINA, A SAD ZAPROSIO DOKTORKU! Poznati teniser u Laponiji uz polarnu svetlost verio ovu lepoticu: Na ruci zasijao ogromni dijamant (FOTO)

Teniser iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur zaprosio je devojku Aidu. Damir je priredio romantično iznenađenje za lepšu polovinu, a ona je rekla "da".

Naime, Damir Džumhur i Aida uživali su u polarnoj svetlosti Laponije, kada se desio gest ljubavi. Džumhur je večeras na svom Instagram profilu potvrdio da je zaprosio doktorku stomatologije iz Tuzle, a ona je rekla "da".

Tačnije, objavom je to potvrdila Čičkušić, a Džumhur je sve podelio sa svojim pratiocima.

- Nakon što sam, napokon, smirila utiske, mogu da podelim sa vama jednu preslatku vest. Rekla sam da!", napisala je Čičkušić, za čiju vezu s Džumhurom javnost zna od početka ove godine.

Uz to je doktorka podelila i fotografiju vereničkog prstena od platine s okruglim dijamantima briljantnog reza.

Autor: Nikola Žugić