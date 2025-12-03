AKTUELNO

Jedna koleginica je htela da mi uništi brak: Ivana Pavković svojim priznanjem ŠOKIRALA sve: Rekla mi je da me Petar vara

Ivana Pavković, naša pevačica, već dugo je u braku sa Petrom Mitićem, kolegom i pevačem, a sada je gostujući u Amidžiju priznanjem šokirala sve!

Naime, nedavno su pevačica Ivana Pavković i pevač Petar Mitić, inače bračni par, nedavno izbacili duet, a sada je Ivana, gostujući u Amidžiju, otkrila da je jedna njena koleginica pokušala da joj uništi brak sa Petrom.

- Otkrij ime koleginice za koju si izjavila da je htela da ti uništi brak - glasilo je Ognjenovo pitanje.

- Daj da jedem...Da, bila je jedna koleginica koja me je navukla na neku priču, navukla me je da se on zaljubio i tako neke priče, to je bilo baš davno. Ne bih da pominjem njeno ime, ne bih da produbljujem tu temu - rekla je Ivana.

