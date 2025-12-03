AKTUELNO

Domaći

Poslala sam Ceci demoe, sada...Tea Tairović otkrila da je uradila pesmu za Ražnatovićku, pa prvi put progovorila o prekidu saradnje sa kumom koji joj bio koregoraf: Neka je živ i zdrav...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gostujući u Amidžiju, naša pevačica Tea Tairović, odgovarala je na najučestalija pitanja sa društvene mreže instagram, te je tako progovorila o naslovima i saradnji sa kumom koreografom.

Kako je istakla Tea Tairović, istina je da je došlo do prekida saradnje sa kumom koreografom, ali o detaljima nije želela da govori.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li možeš da otkriješ kako je došlo do prekida saradnje sa kumom koreografom i da li je istina da te je prevario za neku cifru- glasilo je pitanje.

- Do prekida saradnje jeste došlo, ali ću ja ostati džek i džentlmen i ovog puta i neću da iznosim to u javnost. Neka je on živ i zdrav i njegova porodica i plesna škola, samo daleko od mene - rekla je Tea, a onda je otkrila detalje upoznavanja sa Ivanom Vardajem, svojim suprugom:

Foto: TV Pink Printscreen

Uzastopno smo se viđali godinama na isti dan, na Đurđevdan, ali se meni tako dešavaju čudne i simbolične stvari.

- Da li radiš na pesmi za Cecu - glasilo je pitanje.

- Da, ja sam njoj poslala dva demoa, ali nisam dobila odgovor - rekla je Tea.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: Nikola Žugić

#CECA RAŽNATOVIĆ

#Tea Tairović

#koleginice

#kum

#pesma za Cecu

#pevačica

#prekid saradnje sa kumom

POVEZANE VESTI

Domaći

Dala mi je nulu i rekla je da sam... Katarina Živković otkrila koja koleginica ju je sabotirala na Grandovom festivalu

Domaći

Kokolina sarađivala sa Ronaldinjom! Progovorila o slavnom fudbaleru, pa priznala: Bilo je puno devojaka, to je nešto po čemu sam prepoznatljiva!

Domaći

Bežali su koliko su mogli, ali... Goca progovorila o ćerkinom dečku, pa šokirala priznanjem o Raši: Otresao bi Lejdi Gagu i Suzanu Mančić

Domaći

Rekao mi je ono što mi se nije svidelo... Tea Tairović imala susret sa vidovnjakom! Pevačica otkrila šta joj je rekao, ovo joj se nije dopalo!

Domaći

Umirala sam i pisala tu pesmu: Tea Tairović otkrila da je ljubavnu priču sa suprugom Ivanom otepavala u OVOJ numeri: Posvađali smo se, dva sata sam...

Domaći

Tea kao TEMPIRANA BOMBA! Skinula se na plaži u minijaturni bikini i pokazala izvajano telo! NIJE ZA ONE SA SLABIM SRCEM (FOTO)