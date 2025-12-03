Poslala sam Ceci demoe, sada...Tea Tairović otkrila da je uradila pesmu za Ražnatovićku, pa prvi put progovorila o prekidu saradnje sa kumom koji joj bio koregoraf: Neka je živ i zdrav...

Gostujući u Amidžiju, naša pevačica Tea Tairović, odgovarala je na najučestalija pitanja sa društvene mreže instagram, te je tako progovorila o naslovima i saradnji sa kumom koreografom.

Kako je istakla Tea Tairović, istina je da je došlo do prekida saradnje sa kumom koreografom, ali o detaljima nije želela da govori.

- Da li možeš da otkriješ kako je došlo do prekida saradnje sa kumom koreografom i da li je istina da te je prevario za neku cifru- glasilo je pitanje.

- Do prekida saradnje jeste došlo, ali ću ja ostati džek i džentlmen i ovog puta i neću da iznosim to u javnost. Neka je on živ i zdrav i njegova porodica i plesna škola, samo daleko od mene - rekla je Tea, a onda je otkrila detalje upoznavanja sa Ivanom Vardajem, svojim suprugom:

Uzastopno smo se viđali godinama na isti dan, na Đurđevdan, ali se meni tako dešavaju čudne i simbolične stvari.

- Da li radiš na pesmi za Cecu - glasilo je pitanje.

- Da, ja sam njoj poslala dva demoa, ali nisam dobila odgovor - rekla je Tea.

Autor: Nikola Žugić