Operisana Kija Kockar! Pobednica Zadruge se oglasila iz bolnice (FOTO)

Pobednica "Zadruge 1" i medijska ličnost Kristina Kija Kockar operisana je pre nekoliko sati u Beogradu.

Sudeći po objavama Kije Kockar na Instagramu, operacija je obavljena u privatnoj bolnici. Objavila je nekoliko fotografija u razmaku od nekoliko sati, od trenutka čekanja na operaciju, pa do poslednje slike na kojoj leži u krevetu sa braunilom na ruci.

Uz poslednju fotografiju pevačica je kratko poručila:

- Zdrava u svakom smislu - napisala je, čime je svojim pratiocima dala do znanja da je sve prošlo kako treba i da se oseća dobro nakon intervencije.

Podsetimo, Kija je pre nekoliko dana posetila bolnicu gde je odradila brojne analize, a onda se oglasila i saopštila rezultate. U izjavi se dotakla i bivše prijateljice, pevačice Katarine Živković.

- Upravo mi je stigao mejl sa rezultatima svih trideset i više analiza od jutros. Hvala Bogu, sve je u redu i možemo da zakažemo operaciju. Naravno da mi nije bilo svejedno što sam morala da ćutim o nekim privatnim stvarima, dok se javno udara na mene kao na ženu, i to od strane žene, dok se izmišljaju laži iz nemoći - rekla je Kija Kockar i dodala:

Mislim da je svima jasno da, da bi analize bile dobre, potrebno je da budem bez stresa i da se fokusiram na svoj cilj. Znam da sam javna ličnost i da sam dugi niz godina trpela mnogo toga da bih sačuvala bar deo svoje privatnosti, ali evo, dobili ste bar deo odgovora o tome šta se dešava u mom životu. Molim vas još jednom da budete ljudi i hvala vam - izjavila je pobednica Zadruge.

Autor: Nikola Žugić