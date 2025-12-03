AKTUELNO

Domaći

OPROSTI JOJ, GOSPODE! Sandra Afrika želi da KRSTI PSA, oglasili se iz crkve: S gorkim suzama treba da se pokaje!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Da li joj je ovo trebalo?

Pevačica Sandra Afrika izazvala je čuđenje, ali i bes pojedinih pratilica kada je na svojim društvenim mrežama objavila da želi da krsti svog psa, te da mu traži kumu.

pročitajte još

KAD NAS NAPUSTE I ODU... Enis Bešlagić objavio sliku sa majkom: Slika je sve dirnula, a evo koliko su vezani

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je odlučila da bude bizarnog trenda na Tik Toku, te je objavila snimak na kom zove svoje prijatelje na krštenje njenog kućnog ljubimca.

Ovim povodom oglasio se otac Jovan iz manastira Svetih apostola Petra i Pavla, on je otkrio kakav je stav naše crkve po ovom pitanju.

- Oprosti joj, Gospode, ne zna šta čini! Kad bi dotična osoba znala koliki greh čini time što obezvređuje Svetu tajnu krštenja, nikad to ne bi uradila. Tu nema blagoslova Božjeg. Ovo su strašne stvari, bogohuljenje, i za ove reči se može ići na crkveni sud i mogu se snositi ozbiljne kanonske posledice, ako je osoba krštena i pripada pravoslavnoj veri. Moj očinski savet je da se s gorkim suzama pokaje za ove svoje reči, koje samo nečastivi može da usadi u glavu, i da ode kod tog brata sveštenika kog spominje i da mu se izvini. Zatekli ste me, ovo je nečuveno. Gospode, pomiluj - rekao monah.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: R.L.

#Sandra Afrika

POVEZANE VESTI

Extra

NEMA VIŠE DILEME: Da li treba da se krstite kada prolazite pored crkve?

Društvo

REŠENA VELIKA DILEMA VERNIKA: Evo da li se treba krstiti kada prolazite pored crkve?

Zadruga

Anđela prebledela kao krpa: Prikazani svi detalji flerta Sofi i Gastoza, konačno saznala šta joj se dešavalo iza leđa! (VIDEO)

Domaći

Posesivna Miksi se naljutila na Tošu: Ne može da mu oprosti lepe reči na račun Teodore Delić, biće svađe! (VIDEO)

Domaći

RADA TVRDI DA MUŠKARAC S KOJIM SE LJUBILA NIJE NJEN NOVI DEČKO, VEĆ VOZAČ, ALI DOBRO POGLEDAJTE OVE PAPARACO SNIMKE: Pevačica uhvaćena kako razmenjuje

Zadruga

POČELO JE! Teodora počela da se žali Asminu na Bebicu, on joj odmah pružio RAME ZA PLAKANJE! (VIDEO)