OPROSTI JOJ, GOSPODE! Sandra Afrika želi da KRSTI PSA, oglasili se iz crkve: S gorkim suzama treba da se pokaje!

Da li joj je ovo trebalo?

Pevačica Sandra Afrika izazvala je čuđenje, ali i bes pojedinih pratilica kada je na svojim društvenim mrežama objavila da želi da krsti svog psa, te da mu traži kumu.

Ona je odlučila da bude bizarnog trenda na Tik Toku, te je objavila snimak na kom zove svoje prijatelje na krštenje njenog kućnog ljubimca.

Ovim povodom oglasio se otac Jovan iz manastira Svetih apostola Petra i Pavla, on je otkrio kakav je stav naše crkve po ovom pitanju.

- Oprosti joj, Gospode, ne zna šta čini! Kad bi dotična osoba znala koliki greh čini time što obezvređuje Svetu tajnu krštenja, nikad to ne bi uradila. Tu nema blagoslova Božjeg. Ovo su strašne stvari, bogohuljenje, i za ove reči se može ići na crkveni sud i mogu se snositi ozbiljne kanonske posledice, ako je osoba krštena i pripada pravoslavnoj veri. Moj očinski savet je da se s gorkim suzama pokaje za ove svoje reči, koje samo nečastivi može da usadi u glavu, i da ode kod tog brata sveštenika kog spominje i da mu se izvini. Zatekli ste me, ovo je nečuveno. Gospode, pomiluj - rekao monah.

Autor: R.L.