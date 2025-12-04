PROŠLO MI JE DVE TREĆINE ŽIVOTA! Rada Manojlović zabrinuta zbog BIOLOŠKOG SATA, a evo na šta ne može da nagovori svog dečka!

Da li će ovoga puta stati na ludi kamen?

Nedavno se saznalo da je Rada Manojlović ponovo srećna u ljubavi. Ona ima novog dečka, sa kojim je već dve godine u vezi, ali još ga nije predstavila javnosti.

Rada je sada priznala da je već pomalo zabrinjava biološki sat i njene godine.

- Kad pređeš 40. godinu nekako prošao si dosta... Ja to tako gledam. Prošlo ti je tad dve trećine života, tako dođe - rekla je Rada.

Ona je takođe ispričala da joj je žao što ne može novog izabranika da pokaže javnosti, ali da on to jednostavno ne želi i ne voli.

- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima... - navela je Manojlovićeva.

Autor: R.L.