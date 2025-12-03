Koleginica joj smuvala bivšeg dečka, a Aleksandra Mladenović se odmah oglasila: NAPLATIĆU IM PUNU CENU!

Ljubav se odavno ugasila.

Javnost je nedavno saznala da je mlada pevačica Marina Cvetković Mahrina u vezi sa bivšim dečkom svoje koleginice Aleksandre Mladenović.

Mladenovićki ova infomracija nije smetala, naprotiv, poželela im je sreću.

- Poželela sam joj sreću, ona je predivna devojka, upoznale smo se, stvarno nema zle krvi. Sama će ona videti, ne moram ja da joj pričam. Ništa to ne znači, svaka veza je veza za sebe, svako drugačije gleda na ljubav, na vezu. Sami će oni da nađu svoj put. Nemam ništa protiv, čak bih mogla da im pevam na svadbi, ne gajim nikakve emocije prema tom čoveku - rekla je Aleksandra i otkrila šta bi se desilo kada bi je zvali da im peva na svadbi:

- Naravno da bih naplatila punu cenu, a bakšiš bih bendu dala. Šalu na stranu, drago mi je da on bude srećan, da ona bude srećna, svi mi da budemo srećni, nije bitno što je on moj bivši partner - istakla je pevačica.

Autor: R.L.