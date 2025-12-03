AKTUELNO

Domaći

Koleginica joj smuvala bivšeg dečka, a Aleksandra Mladenović se odmah oglasila: NAPLATIĆU IM PUNU CENU!

Izvor: Informer/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Ljubav se odavno ugasila.

Javnost je nedavno saznala da je mlada pevačica Marina Cvetković Mahrina u vezi sa bivšim dečkom svoje koleginice Aleksandre Mladenović.

pročitajte još

OPROSTI JOJ, GOSPODE! Sandra Afrika želi da KRSTI PSA, oglasili se iz crkve: S gorkim suzama treba da se pokaje!

Foto: TV Pink Printscreen

Mladenovićki ova infomracija nije smetala, naprotiv, poželela im je sreću.

- Poželela sam joj sreću, ona je predivna devojka, upoznale smo se, stvarno nema zle krvi. Sama će ona videti, ne moram ja da joj pričam. Ništa to ne znači, svaka veza je veza za sebe, svako drugačije gleda na ljubav, na vezu. Sami će oni da nađu svoj put. Nemam ništa protiv, čak bih mogla da im pevam na svadbi, ne gajim nikakve emocije prema tom čoveku - rekla je Aleksandra i otkrila šta bi se desilo kada bi je zvali da im peva na svadbi:

Foto: Pink.rs

- Naravno da bih naplatila punu cenu, a bakšiš bih bendu dala. Šalu na stranu, drago mi je da on bude srećan, da ona bude srećna, svi mi da budemo srećni, nije bitno što je on moj bivši partner - istakla je pevačica.

Autor: R.L.

#Aleksandra Mladenović

#Mahrina

POVEZANE VESTI

Domaći

MOGLI SMO DA GRMIMO! Zola priznao da nije zaboravio Miljanu, često je gleda u Eliti i misli SAMO NA JEDNU STVAR! (VIDEO)

Zadruga

AGONIJA JE ZAVRŠENA: Luka rešio da stane na put nagađanjima o njegovom raskidu sa Aneli! Ovim POTEZOM rekao više od hiljadu reči! (VIDEO)

Domaći

KRAJ LJUBAVI POSLE 25 GODINA! Razvodi se Dženan Lončarević!

Zadruga

NEMOJ DA ZAVLAČIŠ LUKU, VOLIŠ MENE: Janjuš uveren da je Anelina SLABA TAČKA, ona tvrdi da je Vujović jedina njena ljubav! (VIDEO)

Domaći

Aleksandra Mladenović prošla je pravi pakao zbog bivšeg dečka, a nova fotka jasno govori kako joj je posle ŽIVOTNE TRAUME

Domaći

'MOJ SI, NEK' SI NAJGORI!' Aleksandra Mladenović napravila HOAS na nastupu, pa svoj hit zapevala samo za DEČKA! On je posmatrao i snimao bez prestanka