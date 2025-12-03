AKTUELNO

Extra

MELANIJA TRAMP ŠOKIRALA JAVNOST! Pokreće sopstvenu filmsku kuću – Snima film o SKRIVENOM životu iza zatvorenih vrata Bele kuće!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Prva dama SAD Melanija Tramp najavila osnivanje produkcijske kuće Muse Films, a njen prvi projekat biće dokumentarac o životu u Beloj kući.

Melanija Tramp, prva dama Sjedinjenih Američkih Država, iznenadila je javnost objavom da pokreće sopstvenu filmsku produkcijsku kuću pod nazivom Muse Films. Vest je podelila na društvenim mrežama uz kratak video i zvanični logo kompanije.

Naziv produkcijske kuće inspirisan je njenim kodnim imenom u Tajnoj službi – Muse. Prvi projekat biće dokumentarni film pod nazivom „Melanija“, koji će premijerno biti prikazan u bioskopima širom SAD 30. januara, a zatim i na platformi Amazon Prime Video.

Dokumentarac donosi ekskluzivne snimke iz perioda od 20 dana pre nego što se Melanija vratila u Belu kuću nakon inauguracije predsednika Donalda Trampa. Publika će imati priliku da „zaviri iza kulisa“ i vidi kako je organizovala planove za inauguraciju, suočavala se sa izazovima prelaznog perioda i ponovo ulazila u javni život sa porodicom.

Film otkriva dosad neviđene prostore Bele kuće, privatne razgovore i ključne sastanke. U dokumentarcu će se pojaviti i predsednik Tramp, kao i njihov sin Baron.

Melanija je izvršna producentkinja filma, dok je režiju poverila poznatom holivudskom reditelju Bretu Ratneru.

Ova vest izazvala je ogromnu pažnju javnosti – mnogi se pitaju da li će „Muse Films“ postati nova moćna produkcijska kuća u Holivudu i da li će Melanija otkriti još nepoznatih detalja iz života u Beloj kući.

Autor: Dalibor Stankov

#Amazon Prime Video

#Baron Tramp

#Bela kuća

#Bret Ratner

#Donald Tramp

#Film

#Holivud

#Melanija Tramp

#Muse Films

#SAD

#dokumentarac

#produkcija

#vesti

POVEZANE VESTI

Svet

MELANIJA TRAMP IMA NOVI BIZNIS PLAN: Nećete verovati šta pokreće

Svet

Donald i Melanija Tramp napustili Rim

Svet

Melanija Tramp šokirala svet: Imam direktne sastanke i pozive sa Putinom!

Auto/Tech

Nakon Donalda i Melanija pokrenula svoju kriptovalutu: Porodica Tramp osvaja digitalno tržište

Svet

'ON NIJE HITLER': Melanija Tramp stala u odbranu supruga

Svet

OBJAVLJEN ZVANIČNI PORTRET MELANIJE TRAMP: Ovakva fotografija do sada nije viđena u ISTORIJI Bele kuće - Jedna stvar privukla posebnu pažnju (FOTO)