Ovo su roditelji Barbare Bobak! Svi u šoku zbog njihovog mladalačkog izgleda: Kao da su joj brat i sestra (FOTO)

Pevačica Barbara Bobak pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama objavom fotografije sa majkom Svetlanom.

Komentari su se nizali bez konca i kraja, a mnogi su mislili da je u pitanju Barbarina sestra zbog mladolikog izgleda.

- Nije mi sestra, mama mi je - napisala je Barbara Bobak, otkrivši od koga je nasledila šarm i lepotu.

Barbara ima mladolike roditelje, koji na svakom koraku ističu koliko su ponosni na naslednicu i na to da je ostala dosledna svom putu i cilju.

Nedavno ih je snimala dok su igrali, a puno joj je srce bilo od ponosa.

- Mama i tata - napisala je tad Barbara u opisu objave, pa smo mogli da vidimo da joj je i otac zgodan.

Nakon što je 32 sata bila zarobljena na aerodromu, oglasila se Barbara, otkrila šta s

