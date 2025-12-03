Šok priča muzičke zvezde posle 15 godina! Pevač otkio sve: Prijateljica mu rodila dete, a on živi sa mužem

Mirko Gavrić otkrio je šok detalje o balkanskoj zvezdi popularnom bugarskom pevaču Azisu. Gostujući u emisiji otkrio je da Azis ima dete, koje mu je najbolja drugarica.

Ovu istinu saznao je kada je pre 15 godina bio gost u njegovoj kući:

- Ja sam imao priliku da budem gost kod Azisa u stanu i tada sam saznao da on ima ćerku - počeo je Mirko Gavrić, a potom je objasnio kako funkcioniše njihov odnos, te otkrio da žive svi u istoj kući.

- Azis..I ja sam se frapirao i bio sam u fazonu, čekaj, ne razumem da on ima ćerku. I on je to sad nedavno otkrio kad je bio gost kod Cece, znači izjavio je da on ima devojčicu, a to dete sam ja video. Pa s obzirom na to da svi znamo da je bio sa mužem u Velikom bratu i tako, pa je rekao da mu je ćerku rodila najbolja drugarica i da joj je omogućio život iz snova.

- Ona je prosto njegov najbolji prijatelj celog života i on joj je to omogućio, da živi život iz snova, a ona je i dalje njegov najveći prijatelj i dalje se vole. Rodila mu je ćerku i gleda je kao majku svog detat, ali kao i svog najvećeg prijatelja.

Na kraju, voditeljka ga je upitala da li dete zna istinu.

- Dete naravno da zna ko joj je majka, a ko otac. Živi sa majkom, poseti oca, oni su svi koliko se dobro sećam živeli u toj jednoj velikoj kući - otkrio je Mirko Gavrić u emisiji Intrigantno.

Autor: N.B.