Tuga u domu Ljube Aličića: Pevaču preminuo rođeni brat

Slomljen od tuge!
Rođeni brat pevača Ljube Aličića, Osman Aličić, preminuo je u 65 godini. Sahrana je već obavljena na Muslimanskom groblju u Šapcu, u krugu porodice i najbližih prijatelja.
Osman je preminuo 27. novembra, a dva dana kasnije ispraćen je na večni počinak.
Iza sebe je ostavio suprugu Selmu, četvoricu sinova Dejana, Zejnila, Danijela i Mišu i ćerku Aleksandru.
Sa porodicom je živeo u Šapcu gde je i sahranjen.
Pevač Ljuba Aličić utučen je od tuge za rođenim bratom koga danas oplakuje mnogobrojna rodbina.
