Evo kako izgleda otac Bogdana Bogdanovića: Košarkaš mu na poseban način čestitao rođendan (FOTO)

Proslavljeni košarkaš Bogdan Bogdanović važi za jednog od najpoželjnijih mladih muškaraca u Srbiji, a sada je pokazao od koga je lepotu i šarm nasledio.

Bogdanov otac, Dragan Bogdanović, proslavio je rođendan, a tim povodom košarkaš je objavio nekoliko njegovih fotografija, gde su svi primetili sličnost među njima.

Najviše pažnje privukla je fotka pored batena, gde Bogdan i Dragan poziraju samo u bademantilima.

- Srećan rođendan, tata - napisao je kratko u objavi Bogdan Bogdanović i dodao srce i emodži u ukrštenih prstiju.

Takođe, na jednoj od fotografija vidimo Dragana koji ima veoma upečatljiv stil. Nosi trenerku, belu majicu sa kragnom i englesku kapu, pa izgleda kao lik iz filma.

Inače, roditelji Bogdana Bogdanovića često su na njegovim mečevima, a viđeni su i na tribinama na Olimpijskim igrama u Parizu.

Dragan i njegova supruga Koviljka napustili su Crnu Goru kako bi Bogdanu i njegovoj sestri Bojani pružili bolje obrazovanje, pričao je Bogdan u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Otac mu je bio komercijalista, dok je majka bila kasirka.

- Porodica je temelj. Roditelji su usadili meni i sestri ispravan način razmišljanja. Prvo, da radiš ono što voliš, da uživaš u svom poslu i da čuvaš familiju i taj najuži krug ljudi oko sebe. Da budeš dobar čovek... Moja porodica je puna ljubavi i sreće. Izuzetno sam im zahvalan na svemu sto su učinili za moju sestru i mene - rekao je ranije Bogdan Bogdanović.



Autor: N.B.