Cecin unuk peva njen hit: Mali Željko na proslavi uzeo mikrofon pevačici, pa oduševio sve prisutne

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Veljko i Bogdana Ražnatović često pokazuju koliko su ponosni na svoje sinove Željka, Krstana i Isaiju, a sada je snajka Ražnatovića objavila video najstarijeg sina koji je doslovno raznežio sve koji su ga videli.

Bogdana Ražnatović je sa porodicom bila na jednoj proslavi, a koliko je maleni Željko slobodno dete pokazuje i činjenica da je pristao da pred svima peva na mikrofon. On je odabrao pesmu bake Cece Ražnatović "Beograd".

Foto: Instagram.com

Njega je pevačica pozvala da joj se pridruži, a on je bez problema otpevao ceo refren poznatog hita. Kako je izgledala ova scena detaljnije pogledajte u video prilogu iznad.

Foto: Instagram.com

Veljko je na Instagramu podelio sliku iz svetinje na kojoj se vidi je odveo naslednike na pričest. Iako su još mali, dečaci su već naučili važnost posta.

Željko Ražnatović (5) prvi je od braće stao u red i sam prišao svešteniku.

Bogdana je nosila najmlađeg sina Isaiju, dok je Veljko u naručju držao Krstana.

- Slava Bogu - napisao je Ražnatović u opisu snimka.

Autor: N.B.

