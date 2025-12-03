AKTUELNO

IMALA ŠTA DA KAŽE: Prvo oglašavanje Maje Nikolić nakon što je saznala da nije prošla na takmičenje za PZE

Maja Nikolić nije prošla izbor za Pesmu za Evroviziju 2026. I ako je poslala čak dve pesme, ona neće biti deo ovogodišnjeg popularnog takmičenja.

Tim povodom, Maja se oglasila za domaće medije:

- Čestitam svima koji su prošli. Sigurna sam da će moja pesma biti mega hit i čućete je uskoro u emisijama, pa procenite sami. Očekivala sam prolazak jer radim sa najboljim timom autora i aranžera. Volim vas i hvala svima na podršci - poručila je Maja.

Podsetimo, ovo je 8. put da se pevačica prijavila na Pesmu za Evroviziju, a o njenom nastupu od prošle godine se i dan- danas priča.Pevačica je tada uprkos polomljenoj nozi izašla na veliku scenu i imala spektakularan nastup.

HAOS U NAJAVI: Maja Nikolić nije prošla na izboru za PZE, pevačica poslala dve numere i najavila pobede: OVO ĆE JE DOTUĆI

